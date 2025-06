Governo. Investimento de 2% do PIB em Defesa já este ano com 20% para "bens, infraestruturas e equipamentos"

O plano de reforço estratégico de investimento em defesa é o décimo eixo prioritário da Agenda Transformadora do programa hoje entregue no parlamento, um capítulo que o Governo assume concentrar "os objetivos centrais do mandato" do segundo executivo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro.

Depois de o primeiro-ministro ter afirmado, no seu discurso na tomada de posse a 05 de junho, que Portugal iria antecipar o objetivo de atingir o investimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em Defesa -- previsto para 2029 - "se possível já este ano", o programa é ainda mais taxativo, sendo esta a primeira medida destacada na área do plano de reforço neste setor.

"Alcançar 2% do PIB em investimento na Defesa Nacional já em 2025, antecipando a meta de 2029, com 20% do investimento destinado a bens, infraestruturas e equipamentos, em linha com os compromissos NATO", lê-se no documento.