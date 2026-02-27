Governo nomeia Jorge Seguro Sanches para liderar Direção-Geral do Consumidor

Jorge Seguro Sanches é o novo dirigente da Direção-Geral do Consumidor (DGC). Selecionado por um concurso público da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CreSAP) e depois nomeado pelo Governo de Luís Montenegro, Sanches vai ocupar o cargo em regime de comissão de serviço.



Primo do presidente eleito António José Seguro e antigo secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional e da Energia em governos do Partido Socialista a cargo de António Costa, Jorge Seguro Sanches foi escolhido de uma lista com três nomes.



Segundo avança a agência Lusa, à margem da cerimónia de apresentação da nova liderança da DGC, que decorreu na sede do organismo, em Lisboa, o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, em declarações aos jornalistas, mostrou-se satisfeito com a escolha “muito bem” tomada pelo executivo de Montenegro. De acordo com o ministro, Seguro Sanches é “uma pessoa muito preparada para a função”.





Já durante o seu discurso na cerimónia, citado pela Lusa,

Castro Almeida descreveu o mais recente cargo de Sanches, cuja “missão é defender os consumidores”, como uma “área complexa e transversal”, uma vez que o papel do cliente é “cada vez mais crucial no funcionamento dos mercados e no crescimento económico”.



O ministro da coligação AD explicitou ainda a disponibilidade e empenho do executivo de Montenegro na melhoria da experiência dos consumidores, encorajando o novo responsável máximo da DGC a “sugerir revisões à legislação”, caso perceba que a atual assim o exige.



Manuel Castro Almeida deu ainda conta, segundo a agência Lusa, de que Jorge Seguro Sanches tem já conhecimento daquelas que são as intenções do atual Governo de “agregar às atuais competências” do organismo “novas competências na área do comércio e serviços”. O novo dirigente vem substituir Carla Barata, que assumia até agora o a liderança da Direção-Geral do Consumidor sob regime de substituição.





Jorge Seguro Sanches, de 60 anos, é licenciado em Direito e ao longo da sua experiência profissional passou por vários cargos da Administração Pública.



A acrescentar aos seus cargos como secretário de Estado de António Costa, Sanches foi também Chefe de Equipa Multidisciplinar para a Gestão e Políticas da Saúde, deputado à Assembleia da República, inspetor da Inspeção-Geral da Saúde, diretor da Microsoft Portugal (2005-2006) e Inspetor Superior Principal do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.



Seguro Sanches foi ainda coordenador regional do combate à pandemia covid-19 na Região Alentejo, Membro da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência e da coordenação da Vacinação covid-19 e presidente da Assembleia Municipal de Penamacor, entre outros cargos.