Governo pede a pensionistas que "não liguem" a tentativas de criar medo por parte do PS

Na conferência de imprensa no final do Conselho de ministros, António Leitão Amaro foi questionado sobre afirmações feitas hoje pelo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, de que o sistema da Segurança Social estaria "em risco com um Governo da AD".

"Quando faltam ideias e palavras e soluções aos atores políticos, como parece ser o caso, abundam as invenções, as insinuações falsas. Fazer debate político ou início de campanha a criar medos que não têm nenhuma sustentação é um grande desrespeito pelos eleitores", acusou.

O ministro defendeu que o executivo minoritário PSD/CDS-PP tomou medidas que contrariam esta afirmação, como "o maior reforço do fundo da Segurança Social", o aumento ordinário das pensões ou o pagamento de um suplemento extraordinários a quem tem reformas mais baixas, além de reforços para os beneficiários do Complemento Solidário para Idosos.

"Não liguem, não acreditem, aquilo que fizemos foi exatamente o contrário deste medo (...) A quem quer agitar medos dizemos aos pensionistas portugueses: não lhes liguem, que não têm nada para dizer", afirmou.

As afirmações de Pedro Nuno Santos foram feitas na intervenção inicial do segundo dia das sessões setoriais com vista à atualização do programa eleitoral do PS para as legislativas.

"Temos o dever de alertar para os riscos, no que diz respeito ao nosso sistema público de pensões, ao nosso sistema de segurança social, uma das mais importantes conquistas do nosso povo a seguir ao 25 de Abril, estão em risco com um Governo da AD", disse o líder do PS.