Governo pede novo adiamento do debate quinzenal perante estragos do mau tempo

O Governo requereu esta quarta-feira ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, um novo adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro.



A sessão plenária havia sido já remetida para a manhã de sexta-feira, face aos efeitos das condições meteorológicas, desde logo na Região Centro.Perante o pedido do Executivo, Aguiar-Branco tratará agora de auscultar os grupos parlamentares, tal como na véspera, sobre a eventual definição de nova data.

Na quarta-feira, depois de uma reunião extraordinária da conferência de líderes, o debate quinzenal foi marcado para as 10h00 de sexta-feira. O que permitiu que Luís Montenegro se deslocasse às zonas do Mondego afetadas por inundações, ao lado do presidente da República.

O Governo argumenta que, em Coimbra, há milhares de pessoas desalojadas, invocando também o corte da Autoestrada do Norte. É também referido que está condicionada a circulação ferroviária na Linha do Norte.

Socialistas apontam datas alternativas



c/ Lusa

O possível reagendemento implica a unanimidade das forças polícias com representação parlamentar.O PS já se manifestou favorável ao novo pedido do Governo. Contudo, quer receber a garantia, por parte do Executivo, de que o debate se realiza nos dias 19 ou 20 de fevereiro.