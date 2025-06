Governo português deu autorização aos EUA para que 12 aviões reabastecedores utilizassem as Lajes

Ao abrigo do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os EUA, a utilização da Base das Lajes para o estacionamento ou trânsito de aviões militares está sujeito a autorização prévia do Estado português.



Portugal concede autorizações específicas, trimestrais ou permanentes de sobrevoo e aterragem, não apenas aos EUA, mas a muito outros países. Com base nestas autorizações, o estacionamento de aeronaves militares é normalmente notificado com 72 horas de antecedência ou com antecedência mais curta, devido à imprevisibilidade de algumas missões.



No passado dia 18 de junho, os EUA solicitaram, através de nota diplomática, autorização para 12 aviões reabastecedores utilizarem a Base das Lajes, a qual foi concedida.



Nessa notificação, é referido que a missão das aeronaves é apoiar a Força Naval norte-americana no Atlântico. Este é um procedimento habitual e as aeronaves que se encontram nos Açores são aviões de reabastecimento aéreo. Não se trata de meios aéreos ofensivos, mas tão só de aeronaves de reabastecimento.



Mais se esclarece que não passam meios de combate norte-americanos pela Base das Lajes há mais de um mês.



Para além desta notificação, emitida pelas vias regulares e adequadas, não houve mais nenhum contacto por parte das autoridades dos EUA.