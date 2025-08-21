Governo promete dar apoio às populações afetadas a partir do início de setembro
Foto: Francisco Pinto - Lusa
Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, falou aos jornalistas após a reunião desta tarde com autarcas. O ministro salientou que a grande prioridade neste momento é dada aos agricultores, que estão com dificuldades sobretudo na questão da alimentação dos animais.
Castro Almeida espera que quem foi afetado por estes incêndios possa começar a receber apoios já a partir de início de setembro.
"O que está combinado com a Comissão de Coordenação da Região Centro é que se as autarquias fizerem chegar os pedidos no princípio da próxima semana, na semana seguinte já os lesados vão começar a receber o dinheiro nas suas contas", vincou.
Governo adianta 50% do valor de obra para recuperar habitações
Acrescenta ainda que o Governo pretende ser rápido na resposta e que quer "evitar as burocracias ao máximo" para chegar até quem ficou prejudicado.
Sobre primeiras habitações que foram afetadas, a Câmara Municipal respetiva fará uma avaliação com o técnico CCDR sobre o custo de reparação do edifício. O Governo compromete-se a avançar desde logo com 50 por cento do valor da obra.