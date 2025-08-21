Governo promete dar apoio às populações afetadas a partir do início de setembro

Há ainda casas e fábricas que arderam total ou parcialmente e que "é preciso recuperar", assim como "equipamentos municipais" que será necessário repor "com celeridade".

"O que está combinado com a Comissão de Coordenação da Região Centro é que se as autarquias fizerem chegar os pedidos no princípio da próxima semana, na semana seguinte já os lesados vão começar a receber o dinheiro nas suas contas", vincou.



Governo adianta 50% do valor de obra para recuperar habitações





O ministro reconhece que o prejuízo com os incêndios deste ano é "claramente superior em relação ao ano passado".Acrescenta ainda que o Governo pretende ser rápido na resposta e que quer "evitar as burocracias ao máximo" para chegar até quem ficou prejudicado.Sobre primeiras habitações que foram afetadas,