Governo quer adiar para outubro revisão da lei da nacionalidade, avança Chega

Reconhecimento da Palestina e OE2026 também foram discutidos

Parece-me importante sublinhar que o Chega, que tem uma manifestação marcada para o próximo sábado, não está naturalmente confortável com aquilo que ouvimos”, declarou Rita Matias aos jornalistas.“Foi confirmado pelo senhor ministro da tutela [António Leitão Amaro] que está a acontecer um efeito de chamada junto da AIMA e junto dos tribunais. É por isto que as soluções tinham de ser para ontem”, acrescentou.A deputada do Chega frisou que o partido quer reforçar o seu posicionamento contra“No entanto, estamos disponíveis para solucionar o diploma. Claro que quanto mais restrito este diploma fosse, melhor. Mas”, assegurou.Quanto ao reagrupamento familiar, “demos nota [ao Governo] de que, sendo um partido pró-família, temos a maior preocupação para com famílias que são constituídas de forma legítima, que se possam encontrar, que possam ter os seus filhos em situações de segurança, de paz, de tranquilidade”, afirmou.O Chega vincou, porém, que essas famílias devem ser constituídas “em regimes de casamento monogâmico, em regimes de casamento voluntário, têm de ser casamentos prévios” e em coabitação.O reconhecimento da Palestina foi outro dos temas em cima da mesa na reunião, com o Chega a transmitir que, mas que tem “algumas dúvidas e preocupações relativamente às questões que o Governo diz ter asseguradas”.Rita Matias disse ser fundamental “garantir que o Hamas seja desmantelado e que não se organize como força política”.“Estamos mais céticos do que o senhor ministro de que isto seja possível, e por isso,”, adiantou.Quanto ao Orçamento do Estado para 2026, a deputada frisou que o Chega está atento e quer colaborar.“André Ventura deixou as portas abertas para uma negociação eEsse parceiro preferencial foi decidido pelos portugueses a 18 de maio”, afirmou.