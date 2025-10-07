Governo quer voltar a propor agilização de expulsão de imigrantes

Em 2024 foi chumbada uma proposta no mesmo sentido com os votos do Chega e do PS. Luís Montenegro diz que agora espera não encontrar oposição no Parlamento.





Questionado sobre a libertação dos cidadãos marroquinos que foram intercetados no Algarve em agosto último, uma vez que foi ultrapassado o prazo máximo de detenção, o líder do PSD responsabilizou os dois partidos da oposição.





"Nós tentámos ano passado aprovar uma lei na Assembleia da República, precisamente para acelerar, agilizar, cumprir todas as determinações de retorno de maneira mais célebre, mais rápida. É muito curioso, porque os partidos que votaram contra essa alteração foram o PS e o Chega", afirmou.





"Eu lamento profundamente que seja assim mas nós, no que depende do Governo, não podiamos fazer de outra maneira. A não ser, como faremos, com a apresentação novamente dessa alteração legislativa", acrescentou Luís Montenegro.