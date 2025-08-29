Governo recusa "politiquices" associadas a arranque preliminar do Metro Mondego
Foto: Paulo Novais - Lusa
O ministro das Infraestruturas e Habitação recusou sexta-feira em Coimbra que o arranque preliminar do metrobus apenas em Coimbra esteja relacionado com as autárquicas e referiu que o certificado de segurança impede a circulação até à Lousã.
O arranque apenas neste troço em Coimbra, onde a autarquia é liderada por José Manuel Silva (numa coligação que integra PSD e CDS-PP), motivou críticas das concelhias do PS de Miranda do Corvo e da Lousã, que exigiram a abertura imediata do troço até Serpins, assim como das duas autarquias (de liderança socialista) que defenderam que o sistema só deveria operar quando o troço suburbano estivesse pronto.
Em resposta a estas críticas, o ministro Miguel Pinto Luz, que andou hoje no troço que foi aberto de forma preliminar, disse que não alinha "em politiquices" e que este arranque "não tem rigorosamente nada a ver" com as autárquicas, que decorrem em outubro.