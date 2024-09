Governo reforça apoio a professores deslocados em escolas com menos docentes

A nova proposta apresentada hoje aos sindicatos e representa uma revisão do que já tinha sido anunciado anteriormente. Em declarações aos jornalistas no final da reunião negocial, que decorreu esta manhã, o ministro da Educação explicou que o valor do apoio foi atualizado.





Os professores colocados a mais de 70 quilómetros de casa nas escolas com escassez de docentes podem receber a partir de 150 euros.







As escolas com mais dificuldades por falta de profissionais ficam na Grande Lisboa, no Alentejo e no Algarve No caso dos docentes colocados a mais de 200 quilómetros, o valor do apoio passa para 300 euros, subindo para 450 euros se estiver a mais de 300 quilómetros de casa.





Na proposta anterior, o Governo previa dar um apoio aos docentes entre 75 a 300 euros.







Na nova proposta, prevê-se também que o apoio seja alargados a todos os docentes deslocados que estejam numa escola com carência de professores, independentemente da disciplina que lecionam.





O Governo espera agora que as organizações sindicais enviem uma contraproposta até terça-feira. O ministro da Educação, Fernando Alexandre, espera que as novas medidas possam ser aprovadas pelo Conselho de Ministros na quarta-feira.







"Houve uma aproximação às manifestações dos sindicatos e acreditamos que é mais um passo, não para resolver um problema que é estrutural e que levará o seu tempo a resolver, mas permitirá tornar mais atrativas as posições que vamos abrir", sublinhou o ministro.





O governo e os sindicatos vão iniciar uma nova ronda de negociações sobre o estatuto da carreira docente, marcada para 21 de outubro.