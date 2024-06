Homem de Gouveia - Lusa

O clima é de incerteza, tendo em conta que o PSD de Miguel Albuquerque conta apenas com o apoio do CDS, o que é insuficiente para alcançar o apoio da maioria da Assembleia Legislativa.



Há dois candidatos à presidência do Parlamento regional e nada está garantido, como assinala a jornalista Celina Faria, da Antena 1 Madeira.



Quanto ao programa de governo e ao orçamento regional, a votação só acontece daqui a sensivelmente duas semanas.