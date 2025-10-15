Governo tem de combater ideia de que está tudo na mesma, recomenda Sebastião Bugalho

"Na habitação e na saúde a sensação de que está tudo na mesma pode existir, mas tem de ser combatida e está a ser combatida".





Em entrevista ao podcast da Antena 1 Política com Assinatura, Sebastião Bugalho admite que são estas as duas áreas que podem criar nos portugueses a sensação de que, apesar de um novo Governo, tudo se mantém igual.

o resultado autárquico mostra que a maior parte do país não acredita que esteja tudo na mesma".

O eurodeputado considera que esse é aliás o “”: “”.

Conquista de Câmaras pelo PSD? É “uma coisa extraordinária”



“Uma coisa extraordinária”. É desta forma que Sebastião Bugalho avalia os resultados das eleições autárquicas.



conseguiu inverter a ideia de que estávamos com o tão apregoado fim do bipartidarismo" e de que o PSD se estava a tornar um partido regional. Sebastião Bugalho acredita mesmo que as autarquias conquistadas pelo PSD mostram que Montenegro

O eurodeputado não poupa elogios ao líder do PSD. “”, diz sobre Luís Montenegro.

Gouveia a Melo e André Ventura estão unidos contra os partidos fundadores da democracia



Para o social-democrata os resultados das eleições autárquicas foram uma derrota “para todos aqueles que anseiam por uma implosão do nosso sistema político e que prefeririam ou gostariam de ter um Presidente da República contra os partidos e um primeiro-ministro de um partido que também é contra os partidos”.



Sebastião Bugalho refere-se a Gouveia e Melo e André Ventura, que considera "candidatos anti-sistema". E acrescenta que "estão ambos distantes e muitas vezes críticos dos partidos fundadores da Democracia, de uma forma muitas vezes gratuita".

“Ninguém se torna primeiro-ministro apenas com três municípios”



Sebastião Bugalho avisa André Ventura: “Ninguém é a alternativa de Governo com três Câmaras Municipais. Nenhum candidato a primeiro-ministro se torna de facto primeiro-ministro apenas com três municípios”.



Sebastião Bugalho adianta ainda que o PSD vai continuar a dialogar com todos os partidos, tal como ficou estabelecido na noite eleitoral de 18 de maio, quando a AD ganhou as eleições legislativas.

No, o eurodeputado analisa os resultados autárquicos, e se por um lado acredita que estas eleições demonstram que o Chega não é alternativa de Governo, por outro lado admite que o partido de Ventura. Bugalho defende ainda que José Luís Carneiro sai das eleições autárquicas.

Eu, líder?



Garante que não se vê como o futuro do PSD, quando a questão é a liderança do partido. Sebastião Bugalho acredita que antes dele estão, por exemplo, Carlos Moedas e Pedro Duarte.



E garante que ao contrário de outros líderes de partido "que fizeram uma demarcação dos seus antecessores, eu nunca farei isso a Luís Montenegro".

Spinumviva: “Não diria interferência, o timming é que é infeliz “



Não lhe parece ter havido interferência, é mais uma questão do momento em que o caso Spinumviva veio de novo a público. É esta a leitura de Sebastião Bugalho acerca das notícias, lançadas durante a campanha autárquica, que davam conta da intenção dos procuradores do Ministério Pública, responsáveis pela investigação preventiva, em abrir um inquérito judicial sobre o caso Spinumviva.



O social-democrata diz que.

