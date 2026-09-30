"Governo tinha a obrigação de ir mais longe", reclama antigo ministro Vieira da Silva

No programa da RTP Antena 1, o antigo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e comentando a subvenção extraordinária para pensionistas e a descida do IRS anunciadas pelo Governo para mitigar o aumento do custo de vida, o socialista afirma que "".Neste caso Vieira da SilvaEm relação às escolhas do Governo, "", defende.Na opinião de Vieira da Silva esta é uma crise inflacionista e mostra-se muito preocupado: "". E relembra que".Ou seja, "".São também essas famílias a preocupação de Isabel Jonet. A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome refere que a franja da população mais afetada pelo aumento do custo de vida são, "".Porquê? Porque "" e explica que "".", alerta Isabel Jonet.Na mesma linha Maria José Vicente alerta: "".A coordenadora-nacional da Rede Europeia Anti-Pobreza explica que "a".", afirma.E chama a atenção: "".A situação financeira das famílias é também a preocupação de Francisca Guedes de Oliveira. A administradora do Banco de Portugal disse noque "".Apesar de adiantar que "", Francisca Guedes de Oliveira avisa que "".A representante do Banco de Portugal revelou ainda que "".

E mais: "os contratos que foram feitos a taxa de juro mista em 2023, estão agora a terminar o período da taxa fixa e estão a entrar no período de taxa variável e estamos a assistir a um conjunto muito grande de renegociações".

"Todos estamos a ser impactados e isso vê-se nas prateleiras"

Gonçalo Lobo Xavier, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, revela que "há um desvio do consumo de carne e de peixe. As pessoas hoje procuram mais os ovos que é uma proteína mais barata. E é visível a meio do mês a procura por conservas".

É por isso que entende que "".Porém não deixa de esclarecer: "".Para mitigar os efeitos do aumento do custo de vida, Gonçalo Lobo Xavier assegura que em relação ao Iva zero "".E dá como exemploO ministro da Agricultura, diz, "".O programaé moderado pelo jornalista Frederico Moreno.