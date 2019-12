Governo vai gastar um milhão de euros por ano na modernização dos consulados

A implementação das medidas previstas vai obrigar a um investimento anual de um milhão de euros durante a legislatura, refere a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.















Entre as medidas previstas está o alargamento a outros países europeus e posteriormente a África e à Asia do Centro de Atendimento Consular, um call center, que já existe no Reino Unido e em Espanha.







Com este tipo de serviços, o Governo pretende, segundo Berta Nunes, ser mais célere no contacto com os portugueses através de meios que não exigem a presença no consulado.











Com a modernização dos consulados, a secretária de Estado estima que as necessidades de reforço de pessoal sejam menores, pelo que a prioridade será substituir quem sai e só eventualmente reforçar.