Governo volta a falar em moção de confiança e acusa oposição de estar empenhada em "desgastar" Montenegro

Depois de o PS ter anunciado, no sábado, que não viabilizava uma moção de censura do PCP ao Governo, a possibilidade de o Executivo apresentar ao Parlamento uma moção de confiança caiu por terra. Mas na reunião da conferência de líderes, o ministro Pedro Duarte avisou que ainda poderia avançar com a moção, em resposta à decisão socialista de pedir a realização de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) à empresa familiar de Luís Montenegro.Os sociais-democratas querem saber se é legal pedir uma Comissão Parlamentar de Inquérito, já anunciada pelo PS, ao caso a envolver o primeiro-ministro Luís Montenegro. Alexandre Poço defendeu que os socialistas estão a ir além do aceitável. O vice-presidente da bancada do PSD e um dos vice-presidentes do partido afirmou mesmo que está a ser feita uma campanha para "assassinar o caráter de Luís Montenegro".Segundo Alexandre Poço, o Partido Socialista não avança com uma moção de censura porque quer apenas “desgastar a imagem” do primeiro-ministro."É normal exigir escrutínio", disse no 360 na RTP3. "Aquilo que eu penso que já não é normal é nós avançarmos numa campanha que visa assassinar o caráter de um homem".Na sessão parlamentar desta tarde, considerou ainda, "será mais um momento de confronto entre o Governo e as oposições". Apontando dedos ao PS, o social-democrata acrescentou que "quem está a pedir esclarecimentos não quer esclarecimentos, quer é arrastar o tema por qualquer motivo político". Isto é, para "tentar desgastar a imagem do primeiro-ministro".Já sobre o facto de o ministro dos Assuntos Parlamentares ter admitido hoje, na reunião de líderes parlamentares, que o Governo pode mesmo avançar com uma moção de confiança, Alexandre Poço sublinha que essa é uma possibilidade que diz respeito ao Executivo.