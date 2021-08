Graciano (Chega) diz que eleger vereação "já será bom resultado" em Lisboa

Nuno Graciano, acompanhado pelo presidente do partido, André Ventura, prestava declarações aos jornalistas à saída do Palácio da Justiça, em Lisboa, depois de ter entregue as listas com 590 candidatos a todas as freguesias do concelho.

"Os objetivos para Lisboa, como já disse o presidente André Ventura, é conseguirmos eleger vereação. Eleger vereação já será um bom resultado para Lisboa", defendeu o cabeça de lista do partido para a capital.

Graciano considerou que este é "um dia de festa", no qual o Chega consegue "o que muitos não imaginavam, que é concorrer às 24 freguesias de Lisboa e ter candidaturas, e perceber que este partido tão jovem ainda, já tem tanta gente a trabalhar".

Questionado sobre um futuro acordo autárquico pós-eleitoral com Carlos Moedas, cabeça de lista pela coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança a Lisboa, o candidato reiterou que o partido está "pontualmente" aberto a conversar com todos.

"Portanto, se tivermos que conversar com Carlos Moedas, conversaremos com Carlos Moedas, como qualquer outro", apontou.

Quanto a medidas, Graciano não especificou, disse que apenas "não é dia para pensar sobre isso" mas que tem "várias".

"Hoje já conheço a cidade como não conhecia, é incrível a cidade que eu desconhecia e que acho que a maior parte dos lisboetas desconhece. Nós temos uma frente de Lisboa que é aquela mais visível ao turismo, mas depois temos os lisboetas que habitam em Lisboa e há muitos sem as mínimas condições. Isso preocupa-me imenso é ao lado desses que eu vou estar essencialmente", rematou.

Já André Ventura, que acompanhou o candidato na entrega das listas, disse que o objetivo para Lisboa é "muito claro".

"Nós queremos ter uma palavra a dizer na governação da camara e por isso a candidatura do Nuno Graciano tem um simbolismo muito grande para nós. O Nuno Graciano vai ser vereador da Câmara de Lisboa", apontou.

A Câmara de Lisboa é atualmente composta por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é Muita Gente), um do BE (que tem um acordo de governação do concelho com os socialistas), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.

Na corrida à presidência da autarquia foram até agora anunciadas as candidaturas de Fernando Medina (coligação PS/Livre), Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE), Manuela Gonzaga (PAN), Tiago Matos Gomes (Volt) e João Patrocínio (Ergue-te).

As eleições autárquicas realizam-se em 26 de setembro.