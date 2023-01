Grande Entrevista. Ministro da Educação considera que alunos "estão a ser prejudicados" por greves

Nada RTP, o ministro da Educação João Costa destacou que será preciso “estabelecer prioridades” no processo negocial em curso entre os sindicatos e o Ministério.Há mais de sete anos no poder, primeiro como secretário de Estado e depois como ministro,Nesta entrevista a Vítor Gonçalves, João Costa recusou a ideia de “desrespeito” para com os docentes e sublinhou o papel da escola pública como uma das principais conquistas da democracia. No entanto, perante os vários problemas apresentados pelos sindicatos, disse que há problemas prioritários a resolver, nomeadamente a precariedade e a questão do “eterno casa às costas”.Questionado sobre as primeiras rondas negociais esta quarta-feira, João Costa garantiu que o Governo está “de boa-fé” e destacou que as duas reuniões com conjuntos de sindicatos decorreram num ambiente “absolutamente amigável, construtivo” e que já houve “reconhecimento de algumas medidas que apresentámos hoje como medidas positivas”.“Os alunos estão a ser prejudicados”, reconheceu. Para o ministro, existe “inevitavelmente” um prejuízo nesta recuperação, que em alguns casos já decorria “a bom ritmo”.Quanto às mudanças na vinculação de professores, o governante diz dar prioridade ao combate à precariedade.“Vamos apanhar professores que têm anos de serviço e que acumularam tempo de serviço de forma interrompida, parcelar”, destacou o ministro, acrescentando que a medida vai permitir vincular mais de dez mil professores.e que o descongelamento de carreiras em 2018 com a recuperação parcial do tempo de serviço permitiu uma progressão “significativa” de muitos professores nos últimos anos.Em relação à reconfiguração dos quadros de zona pedagógica, o executivo prevê que passem de dez para 63 zonas, com o objetivo de aproximar e fixar professores. Neste ponto, o ministro destacou que “todos os sindicatos reconheceram que o Governo ate tinha ido mais longe do que estavam à espera”.Na resposta às críticas dos sindicatos, que vieram considerar as propostas do Governo como “poucochinho”, João Costa reconheceu que não será possível chegar a várias matérias, nomeadamente na questão do tempo não contabilizado (nove anos, quatro meses e dois dias).“Os sindicatos têm um caderno reivindicativo extenso, têm reivindicações antigas. Há matérias em que já fizemos muito trabalho, há matérias novas em que estamos a trabalhar. Há outras matérias a que provavelmente não vamos conseguir chegar”, reconheceu.Lembrou, no entanto, que a carreira dos professores “nunca esteve descongelada durante tanto tempo”.do quarto para o quinto escalão, é esperado que 75 por cento dos professores progridam todos os anos. Do sexto para o sétimo, a percentagem de progressão será de 58 por cento.Por fim, sobre o parecer requerido à Procuradoria-Geral da República acerca da legalidade das greves atuais,Sobre este ponto, o ministro diz que o Governo continua à espera de uma resposta.Se por uma lado, as greves da Fenprof “também causam dano”, há outras greves em curso que, segundo o ministro, suscitam dúvidas pelo formato, ao terem “impacto mínimo para quem faz greve e impacto máximo” para escola e alunos.