Grândola. A Vila Morena que a CDU teme perder para o PS

À espreita, diz o líder do PCP, estão interesses de grandes grupos económicos do turismo e não só apoiados pelas outras forças políticas. “Sabemos bem os apetites que há em torno de Grândola, as grandes movimentações, o grande investimento que está a ser feito por diversos grupos partidários para que o povo de Grândola saia da gestão autárquica do território”. Por isso, afirmou Paulo Raimundo, só há uma alternativa, “dar mais força à CDU, que é o mesmo que dizer dar mais força à sua terra e à sua Vida”.





Querem pôr o povo em segundo plano e vergar Grândola, afirmou Paulo Raimundo, “vergar-se perante os grandes interesses, mas não vai ser assim pois o povo não vai permitir”.





Grândola é um dos 19 municípios liderados pela CDU mais atacado pelo PS. O atual presidente da câmara não se recandidata por ter atingido o limite de mandatos e a CDU aposta em Fátima Luzia, funcionária da autarquia que conhece bem os dossiês autárquicos.





A candidata afirma que quer “continuar a construir uma Grândola Vila Morena onde as nossas gentes e famílias podem crescer com dignidade”.





Nas últimas autárquicas, a CDU e o PS ficaram separados por 200 votos. Paulo Raimundo diz estar confiante que a Vila Morena vai continuar a ser de Abril.