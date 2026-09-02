"Grave ameaça de deputado" do Chega. CT da Lusa pede intervenção de Aguiar Branco

Num vídeo, divulgado nas redes sociais, Frazão, vice-presidente da Direção Nacional do Chega, colocou em dúvida a integridade dos jornalistas do serviço público de notícias, na elaboração de textos jornalísticos.





A CT da Lusa considerou as palavras do deputado co Chega como um "insulto", sublinhando ainda que Frazão não só ameaçou perseguir os profissionais como admitiu, como ato político, o encerramento da agência.





Esta quarta-feira, numa mensagem enviada ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, a CT repudiou as considerações de Frazão, garantindo que "os profissionais da Lusa não se deixam intimidar", sendo independentes, responsáveis e regidos por normas de deontologia, seriedade e rigor.

"Os jornalistas e os profissionais da Agência Lusa nunca foram, não são e nunca serão obedientes em relação a partidos políticos, religiões, grupos económicos, clubes desportivos, ou a qualquer ideologia", vincou a mensagem.





A CT pediu por isso a Aguiar Branco uma tomada de posição perante o que considerou uma "grave ameaça de um deputado eleito" contra os jornalistas da Lusa.





Garantiu ainda ao presidente da Assembleia da República que os jornalistas da agência vão continuar a defender sem medo o serviço público de notícias.





A Direção de Informação da Lusa não quis comentar o assunto.