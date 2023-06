Greve dos enfermeiros. BE acusa Governo de não resolver problemas

Foto: Manuel Almeida - Lusa

Mariana Mortágua refere que há uma estratégia do governo que não passa por resolver as carreiras dos profissionais de saúde. A líder do bloco de Esquerda diz que não se trata de má vontade ou incompetência, mas sim de uma estratégia errada.