Greve geral. Trabalhadores Social Democratas pedem diálogo, mas admitem "divergência" com o PSD

No dia em que a UGT ratifica a adesão à greve geral com a CGTP convocada para 11 de dezembro, o secretário-geral dos TSD - Trabalhadores Social Democratas insiste no apelo ao diálogo entre as partes e a uma negociação que tenha em conta os "interesses" dos trabalhadores, mas admite divergências entre os representantes da estrutura autónoma - que é afeta à UGT - e a direção de Luís Montenegro.