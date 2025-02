Grupo Solverde paga 4500 mensais a empresa familiar de Luís Montenegro

Os pagamentos dizem respeito a um conjunto de "serviços especia­lizados de com­pliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais".



De acordo com o Expresso, esta ligação é relevante porque Luís Montenegro trabalhou para o grupo Solverde, sediado em Espinho, entre 2018 e maio de 2022.



O agora primeiro-ministro terá sido mesmo o representante do grupo nas negociações com o Estado que resultaram numa prorrogação do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve.



O contrato termina no final deste ano e o Governo terá de decidir se vai continuar ou não.



Segundo o Expresso, Luís Montenegro garante que pedirá escusas no geral, mas não revela a lista de incompatibilidades.



O Expresso revela, ainda, que o grupo Solverde recusou revelar quem presta os serviços em nome da empresa detida pela mulher e pelos dois filhos de Luís Montenegro, limitando-se a assegurar que são fornecidos por, e cito novamente, "profissionais qualificados", e que os montantes pagos enquadram-se dentro dos valores de mercado.