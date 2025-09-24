Há 335 freguesias só com uma candidatura, metade é do PSD

A Antena 1 analisou desde o início da semana o documento - disponível aqui - com a ordenação das candidaturas nos boletins de voto, tendo a rádio pública recebido da CNE a confirmação esta manhã do número de freguesias com apenas um candidato.



Entre as 3.258 freguesias portuguesas (contando com as desagregadas este ano), em 335 há uma única candidatura, representando 10% do total.



Nestes casos apenas "a ausência de qualquer voto válido" impediria a eleição do candidato, diz fonte oficial da CNE à Antena 1, como por exemplo uma abstenção de 100% ou o registo de apenas votos nulos e brancos.





Tendo a Antena 1 analisado em detalhe a lista, a solo ou em coligação, o PSD apresenta-se a votos sem concorrência em 183 freguesias. Nos casos em que vai coligado, fez acordos com o CDS-PP, a Iniciativa Liberal, o Partido Popular Monárquico (PPM) e/ou o Partido pela Terra (MPT).





Também a votos sozinhos foram grupos de cidadãos eleitores (independentes) em 65 freguesias, o mesmo número que o PS.

Sabugal é o concelho com mais freguesias de candidatura única





O distrito da Guarda (74) é onde mais freguesias têm um desfecho previsível, seguido de Bragança (54) e Viana do Castelo (52).





Pelo contrário Lisboa, Setúbal, Faro, Évora e Portalegre são os distritos em que todas as freguesias têm pelo menos dois candidatos, juntamente com a Região Autónoma da Madeira.





Olhando ao pormenor os concelhos, é no distrito da Guarda que ficam os dois concelhos em que mais freguesias têm um destino político traçado: por um lado Sabugal, com 19, mas também Guarda (15). Braga está também muito representado neste top 10.





A lista que se segue apresenta as já referidas 335 freguesias extraídas de um documento enviado pela CNE à Antena 1 com as candidaturas únicas.





Distrito de Viana do Castelo





Arcos de Valdevez (13)

Aguiã; Miranda; Monte Redondo; Oliveira; Padroso; Prozelo; Rio de Moinhos; Senharei; Sistelo; União das freguesias de Grade e Carralcova; União das freguesias de Guilhadeses e Santar; União das freguesias de Portela e Extremo; União das freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá



Monção (7)

Barroças e Taias; Bela; Pinheiros; Segude; Trute; União das freguesias de Ceivães e Badim; União das freguesias de Sago, Lordelo e Parada



Paredes de Coura (9)

Agualonga; Castanheira; Mozelos; Parada; Romarigães; Rubiães; União das freguesias de Bico e Cristelo; União das freguesias de Insalde e Porreiras; União das freguesias de Cossourado e Linhares



Ponte da Barca (3)

Boivães; Lavradas; Vade (São Tomé)



Ponte de Lima (10)

Bertiandos; Boalhosa; Estorãos; Fontão; Friastelas; Gondufe; Labruja; Cabaços e Fojo Lobal; Vilar das Almas; Poiares



Valença (3)

Friestas; Verdoejo; União das freguesias de São Julião e Silva





Viana do Castelo (4)

Montaria; São Romão de Neiva; Vila de Punhe; Carvoeiro







Vila Nova de Cerveira (3)

Cornes; Mentrestido; Sopo





Distrito de Braga





Amares (3)

Dornelas; Bouro (Santa Marta); União das freguesias de Torre e Portela



Barcelos (6)

Airó; Carvalhas; Cossourado; Fornelos; Macieira de Rates; União das freguesias de Alheira e Igreja Nova



Esposende (1)

Vila Chã



Fafe (3)

Paços; São Gens; União de freguesias de Monte e Queimadela



Terras de Bouro (9)

Balança; Campo do Gerês; Carvalheira; Gondoriz; Moimenta; Ribeira; Rio Caldo; União das freguesias de Chamoim e Vilar; União das freguesias de Cibões e Brufe



Vieira do Minho (2)

Louredo; União das freguesias de Anissó e Soutelo



Vila Verde (14)

Coucieiro; Dossãos; Gême; Oleiros; Parada de Gatim; Ponte; Sabariz; Valdreu; Aboim da Nóbrega e Gondomar; União das freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago); União das freguesias de Marrancos e Arcozelo; União das freguesias de Oriz (Santa Marinha) e Oriz (São Miguel); União das freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide; União das freguesias de Valbom (São Pedro), Passô e Valbom (São Martinho)







Distrito de Vila Real





Alijó (1)

Pinhão



Boticas (7)

Beça; Covas do Barroso; Pinho; Sapiãos; Alturas do Barroso e Cerdedo; Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega; Vilar e Viveiro



Montalegre (6)

Morgade; Negrões; Outeiro; Pitões das Junias; Solveira; Vila da Ponte



Peso da Régua (1)

Canelas



Sabrosa (4)

Celeirós; Parada de Pinhão; União das freguesias de Provesende, Gouvães do Douro e São Cristóvão do Douro; União das freguesias de São Martinho de Antas e Paradela de Guiães



Santa Marta de Panaguião (1)

União das freguesias de Louredo e Fornelos



Valpaços (15)

Água Revés e Crasto; Algeriz; Canaveses; Fornos do Pinhal; Rio Torto; Santa Maria de Emeres; Santa Valha; São João da Corveira; São Pedro de Veiga de Lila; Serapicos; Vales; Vassal; Veiga de Lila; Vilarandelo; Sonim e Barreiros







Distrito de Bragança





Alfândega da Fé (2)

Sambade; União das freguesias de Gebelim e Soeima



Carrazeda de Ansiães (10)

Fonte Longa; Linhares; Marzagão; Parambos; Pombal; Seixo de Ansiães; União das freguesias de Amedo e Zedes; União das freguesias de Belver e Mogo de Malta; União das freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga; União das freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores



Macedo de Cavaleiros (3)

Lagoa; Lombo; União das freguesias de Bornes e Burga



Miranda do Douro (8)

Duas Igrejas; Malhadas; Palaçoulo; Picote; Vila Chã de Braciosa; União das freguesias de Ifanes e Paradela; União das freguesias de Sendim e Atenor; União das freguesias de Silva e Águas Vivas



Mirandela (6)

Abambres; Bouça; Cobro; Múrias; União das freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa; União das freguesias de Freixeda e Vila Verde



Mogadouro (8)

Azinhoso; Castro Vicente; Saldanha; Tó; Urrós; Vila de Ala; União das freguesias de Brunhozinho, Castanheira e Sanhoane; União das freguesias de Vilarinho dos Galegos e Ventozelo



Torre de Moncorvo (1)

Castedo



Vila Flor (3)

Seixo de Manhoses; União das freguesias de Assares e Lodões; União das freguesias de Candoso e Carvalho de Egas



Vinhais (13)

Candedo; Edrosa; Ervedosa; Santalha; Tuizelo; Vila Verde; Vilar de Ossos; Vilar de Peregrinos; Vilar Seco de Lomba; União das freguesias de Nunes e Ousilhão; União das freguesias de Quirás e Pinheiro Novo; União das freguesias de Sobreiro de Baixo e Alvaredos; União das freguesias de Soeira, Fresulfe e Mofreita





Distrito da Guarda





Almeida (8)

Freineda; Freixo; Malhada Sorda; Nave de Haver; Vale da Mula; União das freguesias de Amoreira, Parada e Cabreira; União das freguesias de Junça e Naves; União das freguesias de Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova



Celorico da Beira (4)

Maçal do Chão; Vale de Azares; União das freguesias de Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais; União das freguesias de Rapa e Cadafaz



Gouveia (2)

Folgosinho; Vila Nova de Tazem



Guarda (15)

Alvendre; Casal de Cinza; Cavadoude; Faia; Famalicão; Fernão Joanes; Gonçalo Bocas; Meios; Ramela; Santana da Azinha; Vila Cortês do Mondego; Vila Garcia; Jarmelo São Pedro; União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo; Adão



Mêda (6)

Aveloso; Barreira; Longroiva; Marialva; Rabaçal; Ranhados



Pinhel (6)

Lameiras; Manigoto; Pala; Souro Pires; Vascoveiro; Vale do Massueime



Sabugal (19)

Águas Belas; Aldeia do Bispo; Aldeia da Ponte; Aldeia Velha; Alfaiates; Baraçal; Bismula; Casteleiro; Malcata; Quintas de São Bartolomeu; Rapoula do Côa; Rebolosa; Rendo; Sortelha; Vila Boa; União das freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos; União das freguesias de Lajeosa e Forcalhos; União das freguesias de Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas; União das freguesias de Seixo do Côa e Vale Longo



Seia (2)

Travancinha; Lapa dos Dinheiros



Trancoso (11)

Aldeia Nova; Cótimos: Fiães; Granja; Moimentinha; Palhais; Reboleiro; Tamanhos; União das freguesias de Freches e Torres; União das freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho; União das freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia



Vila Nova de Foz Côa (1)

Cedovim





Distrito de Viseu





Armamar (1)

União das freguesias de Aricera e Goujoim



Carregal do Sal (1)

Cabanas de Viriato



Cinfães (2)

Moimenta; União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires



Lamego (2)

Figueira; Lalim



Moimenta da Beira (8)

Alvite; Arcozelos; Cabaços; Castelo; Passô; Vila da Rua; Sever; Vilar



Oliveira de Frades (1)

Ribeiradio



Penedono (2)

Beselga; Souto



São João da Pesqueira (8)

Castanheiro do Sul; Ervedosa do Douro; Nagozelo do Douro; Riodades; Soutelo do Douro; Vale de Figueira; Valongo dos Azeites; União das freguesias de Trevões e Espinhosa



Sernancelhe (7)

Arnas; Cunha; Faia; Quintela; Vila da Ponte; União das freguesias de Ferreirim e Macieira; União das freguesias de Sernancelhe e Sarzeda



Tabuaço (2)

Longa; União das freguesias de Pinheiros e Vale de Figueira



Tondela (2)

Santiago de Besteiros; Barreiro de Besteiros



Vouzela (1)

Fornelo do Monte





Distrito do Porto





Amarante (2)

Ansiães; Travanca



Vila do Conde (1)

Arcos





Distrito de Aveiro





Águeda (3)

Aguada de Cima; Borralha; Castanheira do Vouga



Arouca (2)

Chave; Mansores





Distrito de Coimbra





Arganil (2)

Celavisa; Sarzedo



Cantanhede (1)

União das freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima



Pampilhosa da Serra (1)

Pessegueiro



Tábua (1)

Carapinha







Distrito de Castelo Branco





Castelo Branco (1)

Monforte da Beira







Covilhã (5)

Cortes do Meio; Orjais; Casegas; Coutada; Peso



Fundão (5)

Bogas de Cima; Lavacolhos; Silvares; Telhado; União das freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo





Idanha-a-Nova (2)

Medelim; Toulões





Oleiros (2)

Isna; Sarnadas de São Simão





Penamacor (1)

Meimão





Distrito de Leiria





Porto de Mós (2)

Alqueidão da Serra; Calvaria de Cima



Pombal (1)

São Simão de Litém





Distrito de Santarém





Ourém (5)

Alburitel; União das freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais; Casal dos Bernardos; Gondemaria; Rio de Couros





Distrito de Beja





Cuba (1)

Faro do Alentejo





Região Autónoma dos Açores





Nordeste - ilha de São Miguel (3)

Lomba da Fazenda; Salga; Santana



Ponta Delgada - ilha de São Miguel (1)

Santa Clara



Calheta - ilha de São Jorge (1)

Santo Antão



Velas - ilha de São Jorge (1)

Santo Amaro



Lajes das Flores - ilha das Flores (1)

Fazenda







Há ainda alguns fenómenos locais: o Nós, Cidadãos conquistará à partida 11 freguesias no concelho da Guarda, em coligação com o PPM, perspetivando-se também a solo uma vitória numa freguesia de Trancoso.Já o CDS-PP concorre sem adversários em nove freguesias, oito delas no concelho de Ponte de Lima e outra em Velas, na Ilha de São Jorge (Açores).Em Beja, a CDU já terá assegurada a freguesia de Faro do Alentejo, no concelho de Cuba.