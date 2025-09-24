Há 335 freguesias só com uma candidatura, metade é do PSD

A Antena 1 analisou desde o início da semana o documento - disponível aqui - com a ordenação das candidaturas nos boletins de voto, tendo a rádio pública recebido da CNE a confirmação esta manhã do número de freguesias com apenas um candidato.
Entre as 3.258 freguesias portuguesas (contando com as desagregadas este ano), em 335 há uma única candidatura, representando 10% do total.
Nestes casos apenas "a ausência de qualquer voto válido" impediria a eleição do candidato, diz fonte oficial da CNE à Antena 1, como por exemplo uma abstenção de 100% ou o registo de apenas votos nulos e brancos.
Tendo a Antena 1 analisado em detalhe a lista, a solo ou em coligação, o PSD apresenta-se a votos sem concorrência em 183 freguesias. Nos casos em que vai coligado, fez acordos com o CDS-PP, a Iniciativa Liberal, o Partido Popular Monárquico (PPM) e/ou o Partido pela Terra (MPT).
Também a votos sozinhos foram grupos de cidadãos eleitores (independentes) em 65 freguesias, o mesmo número que o PS.
Há ainda alguns fenómenos locais: o Nós, Cidadãos conquistará à partida 11 freguesias no concelho da Guarda, em coligação com o PPM, perspetivando-se também a solo uma vitória numa freguesia de Trancoso.
Já o CDS-PP concorre sem adversários em nove freguesias, oito delas no concelho de Ponte de Lima e outra em Velas, na Ilha de São Jorge (Açores).
Em Beja, a CDU já terá assegurada a freguesia de Faro do Alentejo, no concelho de Cuba.
Sabugal é o concelho com mais freguesias de candidatura única
O distrito da Guarda (74) é onde mais freguesias têm um desfecho previsível, seguido de Bragança (54) e Viana do Castelo (52).
Pelo contrário Lisboa, Setúbal, Faro, Évora e Portalegre são os distritos em que todas as freguesias têm pelo menos dois candidatos, juntamente com a Região Autónoma da Madeira.
Olhando ao pormenor os concelhos, é no distrito da Guarda que ficam os dois concelhos em que mais freguesias têm um destino político traçado: por um lado Sabugal, com 19, mas também Guarda (15). Braga está também muito representado neste top 10.
A lista que se segue apresenta as já referidas 335 freguesias extraídas de um documento enviado pela CNE à Antena 1 com as candidaturas únicas.
Distrito de Viana do Castelo
Arcos de Valdevez (13)
Aguiã; Miranda; Monte Redondo; Oliveira; Padroso; Prozelo; Rio de Moinhos; Senharei; Sistelo; União das freguesias de Grade e Carralcova; União das freguesias de Guilhadeses e Santar; União das freguesias de Portela e Extremo; União das freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá
Monção (7)
Barroças e Taias; Bela; Pinheiros; Segude; Trute; União das freguesias de Ceivães e Badim; União das freguesias de Sago, Lordelo e Parada
Paredes de Coura (9)
Agualonga; Castanheira; Mozelos; Parada; Romarigães; Rubiães; União das freguesias de Bico e Cristelo; União das freguesias de Insalde e Porreiras; União das freguesias de Cossourado e Linhares
Ponte da Barca (3)
Boivães; Lavradas; Vade (São Tomé)
Ponte de Lima (10)
Bertiandos; Boalhosa; Estorãos; Fontão; Friastelas; Gondufe; Labruja; Cabaços e Fojo Lobal; Vilar das Almas; Poiares
Valença (3)
Friestas; Verdoejo; União das freguesias de São Julião e Silva
Viana do Castelo (4)
Montaria; São Romão de Neiva; Vila de Punhe; Carvoeiro
Vila Nova de Cerveira (3)
Cornes; Mentrestido; Sopo
Distrito de Braga
Amares (3)
Dornelas; Bouro (Santa Marta); União das freguesias de Torre e Portela
Barcelos (6)
Airó; Carvalhas; Cossourado; Fornelos; Macieira de Rates; União das freguesias de Alheira e Igreja Nova
Esposende (1)
Vila Chã
Fafe (3)
Paços; São Gens; União de freguesias de Monte e Queimadela
Terras de Bouro (9)
Balança; Campo do Gerês; Carvalheira; Gondoriz; Moimenta; Ribeira; Rio Caldo; União das freguesias de Chamoim e Vilar; União das freguesias de Cibões e Brufe
Vieira do Minho (2)
Louredo; União das freguesias de Anissó e Soutelo
Vila Verde (14)
Coucieiro; Dossãos; Gême; Oleiros; Parada de Gatim; Ponte; Sabariz; Valdreu; Aboim da Nóbrega e Gondomar; União das freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago); União das freguesias de Marrancos e Arcozelo; União das freguesias de Oriz (Santa Marinha) e Oriz (São Miguel); União das freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide; União das freguesias de Valbom (São Pedro), Passô e Valbom (São Martinho)
Distrito de Vila Real
Alijó (1)
Pinhão
Boticas (7)
Beça; Covas do Barroso; Pinho; Sapiãos; Alturas do Barroso e Cerdedo; Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega; Vilar e Viveiro
Montalegre (6)
Morgade; Negrões; Outeiro; Pitões das Junias; Solveira; Vila da Ponte
Peso da Régua (1)
Canelas
Sabrosa (4)
Celeirós; Parada de Pinhão; União das freguesias de Provesende, Gouvães do Douro e São Cristóvão do Douro; União das freguesias de São Martinho de Antas e Paradela de Guiães
Santa Marta de Panaguião (1)
União das freguesias de Louredo e Fornelos
Valpaços (15)
Água Revés e Crasto; Algeriz; Canaveses; Fornos do Pinhal; Rio Torto; Santa Maria de Emeres; Santa Valha; São João da Corveira; São Pedro de Veiga de Lila; Serapicos; Vales; Vassal; Veiga de Lila; Vilarandelo; Sonim e Barreiros
Distrito de Bragança
Alfândega da Fé (2)
Sambade; União das freguesias de Gebelim e Soeima
Carrazeda de Ansiães (10)
Fonte Longa; Linhares; Marzagão; Parambos; Pombal; Seixo de Ansiães; União das freguesias de Amedo e Zedes; União das freguesias de Belver e Mogo de Malta; União das freguesias de Castanheiro do Norte e Ribalonga; União das freguesias de Lavandeira, Beira Grande e Selores
Macedo de Cavaleiros (3)
Lagoa; Lombo; União das freguesias de Bornes e Burga
Miranda do Douro (8)
Duas Igrejas; Malhadas; Palaçoulo; Picote; Vila Chã de Braciosa; União das freguesias de Ifanes e Paradela; União das freguesias de Sendim e Atenor; União das freguesias de Silva e Águas Vivas
Mirandela (6)
Abambres; Bouça; Cobro; Múrias; União das freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa; União das freguesias de Freixeda e Vila Verde
Mogadouro (8)
Azinhoso; Castro Vicente; Saldanha; Tó; Urrós; Vila de Ala; União das freguesias de Brunhozinho, Castanheira e Sanhoane; União das freguesias de Vilarinho dos Galegos e Ventozelo
Torre de Moncorvo (1)
Castedo
Vila Flor (3)
Seixo de Manhoses; União das freguesias de Assares e Lodões; União das freguesias de Candoso e Carvalho de Egas
Vinhais (13)
Candedo; Edrosa; Ervedosa; Santalha; Tuizelo; Vila Verde; Vilar de Ossos; Vilar de Peregrinos; Vilar Seco de Lomba; União das freguesias de Nunes e Ousilhão; União das freguesias de Quirás e Pinheiro Novo; União das freguesias de Sobreiro de Baixo e Alvaredos; União das freguesias de Soeira, Fresulfe e Mofreita
Distrito da Guarda
Almeida (8)
Freineda; Freixo; Malhada Sorda; Nave de Haver; Vale da Mula; União das freguesias de Amoreira, Parada e Cabreira; União das freguesias de Junça e Naves; União das freguesias de Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova
Celorico da Beira (4)
Maçal do Chão; Vale de Azares; União das freguesias de Cortiçô da Serra, Vide entre Vinhas e Salgueirais; União das freguesias de Rapa e Cadafaz
Gouveia (2)
Folgosinho; Vila Nova de Tazem
Guarda (15)
Alvendre; Casal de Cinza; Cavadoude; Faia; Famalicão; Fernão Joanes; Gonçalo Bocas; Meios; Ramela; Santana da Azinha; Vila Cortês do Mondego; Vila Garcia; Jarmelo São Pedro; União de freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo; Adão
Mêda (6)
Aveloso; Barreira; Longroiva; Marialva; Rabaçal; Ranhados
Pinhel (6)
Lameiras; Manigoto; Pala; Souro Pires; Vascoveiro; Vale do Massueime
Sabugal (19)
Águas Belas; Aldeia do Bispo; Aldeia da Ponte; Aldeia Velha; Alfaiates; Baraçal; Bismula; Casteleiro; Malcata; Quintas de São Bartolomeu; Rapoula do Côa; Rebolosa; Rendo; Sortelha; Vila Boa; União das freguesias de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos; União das freguesias de Lajeosa e Forcalhos; União das freguesias de Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas; União das freguesias de Seixo do Côa e Vale Longo
Seia (2)
Travancinha; Lapa dos Dinheiros
Trancoso (11)
Aldeia Nova; Cótimos: Fiães; Granja; Moimentinha; Palhais; Reboleiro; Tamanhos; União das freguesias de Freches e Torres; União das freguesias de Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho; União das freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia
Vila Nova de Foz Côa (1)
Cedovim
Distrito de Viseu
Armamar (1)
União das freguesias de Aricera e Goujoim
Carregal do Sal (1)
Cabanas de Viriato
Cinfães (2)
Moimenta; União das freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires
Lamego (2)
Figueira; Lalim
Moimenta da Beira (8)
Alvite; Arcozelos; Cabaços; Castelo; Passô; Vila da Rua; Sever; Vilar
Oliveira de Frades (1)
Ribeiradio
Penedono (2)
Beselga; Souto
São João da Pesqueira (8)
Castanheiro do Sul; Ervedosa do Douro; Nagozelo do Douro; Riodades; Soutelo do Douro; Vale de Figueira; Valongo dos Azeites; União das freguesias de Trevões e Espinhosa
Sernancelhe (7)
Arnas; Cunha; Faia; Quintela; Vila da Ponte; União das freguesias de Ferreirim e Macieira; União das freguesias de Sernancelhe e Sarzeda
Tabuaço (2)
Longa; União das freguesias de Pinheiros e Vale de Figueira
Tondela (2)
Santiago de Besteiros; Barreiro de Besteiros
Vouzela (1)
Fornelo do Monte
Distrito do Porto
Amarante (2)
Ansiães; Travanca
Vila do Conde (1)
Arcos
Distrito de Aveiro
Águeda (3)
Aguada de Cima; Borralha; Castanheira do Vouga
Arouca (2)
Chave; Mansores
Distrito de Coimbra
Arganil (2)
Celavisa; Sarzedo
Cantanhede (1)
União das freguesias de Vilamar e Corticeiro de Cima
Pampilhosa da Serra (1)
Pessegueiro
Tábua (1)
Carapinha
Distrito de Castelo Branco
Castelo Branco (1)
Monforte da Beira
Covilhã (5)
Cortes do Meio; Orjais; Casegas; Coutada; Peso
Fundão (5)
Bogas de Cima; Lavacolhos; Silvares; Telhado; União das freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo
Idanha-a-Nova (2)
Medelim; Toulões
Oleiros (2)
Isna; Sarnadas de São Simão
Penamacor (1)
Meimão
Distrito de Leiria
Porto de Mós (2)
Alqueidão da Serra; Calvaria de Cima
Pombal (1)
São Simão de Litém
Distrito de Santarém
Ourém (5)
Alburitel; União das freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais; Casal dos Bernardos; Gondemaria; Rio de Couros
Distrito de Beja
Cuba (1)
Faro do Alentejo
Região Autónoma dos Açores
Nordeste - ilha de São Miguel (3)
Lomba da Fazenda; Salga; Santana
Ponta Delgada - ilha de São Miguel (1)
Santa Clara
Calheta - ilha de São Jorge (1)
Santo Antão
Velas - ilha de São Jorge (1)
Santo Amaro
Lajes das Flores - ilha das Flores (1)
Fazenda
