Há 40 anos que não havia segunda volta. Qual é o calendário eleitoral?

Na próxima quarta-feira, dia 21, os nomes dos dois candidatos que passaram à segunda volta vão ser sorteados para determinar a ordem pela qual aparecem no novo boletim de voto.



Nos próximos oito dias, os resultados serão validados em cada distrito e na segunda-feira, dia 26, é feito o apuramento final.



A campanha eleitoral recomeça, oficialmente, no dia seguinte, a 27 de janeiro.



O voto em mobilidade, para os eleitores que se inscreverem para votar antecipadamente, está marcado para o dia 1 de fevereiro.



No dia 8 de fevereiro decorre a segunda volta desta eleição que vai decidir o próximo presidente da República.