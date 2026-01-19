Política
Há 40 anos que não havia segunda volta. Qual é o calendário eleitoral?
Há 40 anos que não havia necessidade de fazer uma segunda volta para escolher o presidente. Qual é, agora, o calendário eleitoral?
Nos próximos oito dias, os resultados serão validados em cada distrito e na segunda-feira, dia 26, é feito o apuramento final.
A campanha eleitoral recomeça, oficialmente, no dia seguinte, a 27 de janeiro.
O voto em mobilidade, para os eleitores que se inscreverem para votar antecipadamente, está marcado para o dia 1 de fevereiro.
No dia 8 de fevereiro decorre a segunda volta desta eleição que vai decidir o próximo presidente da República.