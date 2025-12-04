"Há muito trabalho para o presidente". Marcelo passa primeira noite em Belém após alta

Numa declaração aos jornalistas, ainda na unidade hospitalar portuense, o presidente admitiu que terá de ter cuidados de saúde relacionados com esta intervenção até depois de deixar o cargo, mas garantiu sentir-se bem.



Marcelo Rebelo de Sousa sinalizou ter muito trabalho para cumprir nos próximos dias, embora a agenda presidencial tenha sido encurtada.



c/ Lusa

O presidente da República passou a última noite no Palácio de Belém, em Lisboa, depois de ter recebido alta do Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma hérnia encarcerada.À chegada a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa saiu da viatura oficial para saudar os militares da Guarda Nacional Republicana posicionados nos portões do palácio.. À saída, cumprimentou a equipa que o operou e assinalou a missão dos 8.500 trabalhadores do hospital, que trabalham de “forma tão competente, tão eficiente, tão dedicada, tão acolhedora”., declarou Marcelo.“Não é a primeira vez que enfrento situações mais complicadas nos meus dois mandatos e recorri sempre ao Serviço Nacional de Saúde em diversas unidades”, prosseguiu.. É por isso que se diz muitas vezes queporque tem sido uma garantia da saúde de milhões de portugueses ao longo destes 50 anos”, quis ainda enfatizar o presidente da República.O presidente confirmou que foi adiada para fevereiro a visita a Espanha. Quando à deslocação ao Vaticano, falta agendar nova data.“Daqui até ao termo de mandato temos três meses e uns dias, e pelo meio, os portugueses estão naturalmente muito empenhados na campanha pré-eleitoral, depois na campanha eleitoral, pelo meio a apresentação de candidaturas, mas”, observou.Durante o internamento, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu as visitas do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, além do presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte.O presidente da República, atualmente com 76 anos de idade, deu entrada na noite de segunda-feira no Hospital de São João, depois de se ter sentido indisposto com uma paragem de digestão.Marcelo presidiu, durante a manhã de segunda-feira, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que assinalam a reposição da independência em 1640. Partiu, em seguida, para as cerimónias fúnebres de António Mota, antigo presidente da Mota-Engil.