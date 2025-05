"Há um ambiente de grande choque no PS", diz Silva Pereira

"Faria sentido que a eleição acontecesse antes do verão. Quer haja um único candidato, quer haja mais do que um, acho que isso teria vantagem.", diz.Para o antigo vice-presidente do Parlamento Europeu, uma substituição mais célere de Pedro Nuno Santos poderia servir para "dar um sentido de serenidade e de orientação" ao PS para campanha importante como as eleições autárquicas, que, acredita, podem até resultar numa vitória para os socialistas: "Tem todas as condições para ganhar".Pedro Silva Pereira entende ainda que, mais do que calendarizar o processo, a reunião da Comissão Nacional - o órgão máximo entre congressos - deve começar a definir o tom do partido na oposição ao Governo de Luís Montenegro.

"Vai ser uma oportunidade para começar a definir o registo da oposição que deve fazer. Certamente que o momento fundador da legislatura - com o debate parlamentar do Programa de Governo - vai acontecer antes da definição da liderança do PS, seja qual for a decisão da Comissão Nacional", lembra Pedro Silva Pereira, que aponta: "Há um consenso cada vez mais alargado no PS de que deve viabilizar o Programa do Governo em homenagem aos resultados eleitorais e àquela que é a expectativa do país em razão desses resultados".



Silva Pereira defende oposição "responsável e construtiva", mas "firme"



Em declarações à Antena 1, o ex-eurodeputado socialista argumenta que a posição manifestada por Pedro Nuno Santos na noite eleitoral - em que o ainda líder defendeu que o PS não deve ser "suporte" de um Governo da AD - não condiciona os socialistas. E assinala que o partido deve respeitar os resultados, mas avançar com uma oposição que "denuncie" as propostas da coligação PSD/CDS-PP.



"É muito importante que o Partido Socialista encontreao Governo. Eu penso que esse caminho também começará a ser discutido na Comissão Nacional", salienta."Eu penso que o que é. Foi também o sentimento que Ferro Rodrigues expressou bem recentemente. E é também o meu sentimento (...) Eu não tenho nenhuma preferência em abstrato, acho que oque deixam o partido certamente entregue em boas mãos", conclui.