Habitação acessível. Governo vai assinar linha de crédito de 1.300 milhões de euros
Foto: Nuno Veiga - Reuters
Luís Montenegro anunciou que o Governo vai assinar uma linha de crédito de 1300 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento para habitação acessível. As entidades públicas também vão ter de declarar se estão ou não a utilizar o património que têm.
Na semana em que arrancam as negociações para o Orçamento do Estado, Luís Montenegro deixou recados à oposição, afirmando que recusa jogadas e mexericos.