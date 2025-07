Habitação. Decidir com cabeça e executar com coração, pede Seguro

Foto: Carlos Barroso - Lusa





“Há determinadas políticas e decisões de natureza social que precisam de ser decididas com a cabeça, mas executadas com o coração. E, portanto, as pessoas precisam de um teto, elas não podem ser deixadas ao abandono”, respondeu António José Seguro à margem de um encontro com o Patriarca de Lisboa, Rui Valério, após questionado sobre a demolição de casas precárias em Loures.Na perspetiva do candidato presidencial, todos precisam de “ter um teto para dormir e para viver com dignidade”, considerando que “as barracas não são soluções”.“E, por isso, eu expresso duas soluções. Uma que tem a ver com uma resposta de emergência. É preciso que o Governo e as autarquias, sobretudo das áreas metropolitanas, mas também há outros casos no país, se reúnam e encontrem uma solução para situações como estas. As pessoas precisam de ter um teto”, apelou.A segunda solução, defendeu, é “encontrar fórmulas que resolvam o problema essencial” porque há “imensa gente que não tem acesso a uma habitação”.“Segundo o último censo, são cerca de 190 mil habitações que são necessárias em Portugal. No entanto, o número de casas que são vagas no nosso país é superior. Portanto, tem que ser estimulado de imediato o mercado de arrendamento, que faça com que os proprietários sintam interesse e incentivo para colocarem essas casas no mercado e, dessa forma, facilitarem o acesso à habitação”, apelou. c/ Lusa