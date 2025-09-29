Habitação e segurança são bandeiras do CDS em Vila Franca de Xira
Em Vila Franca de Xira, ninguém esquece as imagens de Paulo Núncio a ser derrubado por um bezerro. É sobre isso que falam os vilafranquenses que interpelam, na rua, o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal.
Paulo Núncio vai dizendo que está bem e pronto para as próximas duas semanas de campanha eleitoral e o slogan que carrega também mostra que o falhanço das lides taurinas não o demovem das lides autárquicas. "Pegar os problemas com coragem" é o mote do candidato centrista, que quer falar, nestas eleições, de habitação, carga fiscal e segurança.
O presidente do partido, Nuno Melo, esteve com o candidato esta manhã, no centro da cidade, e elogiou-lhe a coragem por aceitar o desafio da candidatura única. Aqui, o CDS-PP concorre sozinho para destronar o Partido Socialista e Nuno Melo garante que as incursões autónomas do partido, nesta ida às urnas, não geram qualquer mal-estar no Conselho de Ministros.