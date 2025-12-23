Habitação. IL com "enormes dúvidas" questiona ministro

Em declarações à Antena 1, a deputada liberal, Angélique da Teresa, considera que as propostas que já deram entrada no Parlamento, e que serão discutidas no início de janeiro, levantam dúvidas.

A IL fala em medidas que causame critica a, lamenta Angélique da Teresa. "Este tem sido um dos principais problemas que toda a gente critica, a falta de estabilidade, não só na área fiscal como na área legislativa, em que as pessoas não sabem muito bem o que é que vão contar", acrescenta.No total de 111 perguntas dirigidas ao ministro das Infraestruturas e Habitação, os liberais questionam o Governo sobre as duas propostas de lei que deram entrada no Parlamento e que serão debatidas num plenário agendado para 9 de janeiro. Ouvida pela Antena 1 , a deputada da IL admite que há medidas que podem ter ume até trazer instabilidade para os municípios., refere a liberal.No início de janeiro os deputados discutem na Assembleia da República, por iniciativa do Governo, medidas de desagravamento fiscal na oferta de habitação e de alteração ao Regime Jurídico da