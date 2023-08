Habitação. Montenegro diz que reconfirmação do diploma é "crime político"

Foto: José Pinto Dias - RTP

"Se o PS não tem esta vontade e humildade e vem com rapidez e ligeireza responder às observações do Presidente da República, é caso para dizer que isto é um crime político, uma asneira monumental e que este Governo não serve para Portugal, não serve para os interesses dos portugueses", disse Luís Montenegro aos jornalistas em Bragança.



"É uma afronta ao interesse dos portugueses, uma afronta ao Presidente da República, uma afronta aos partidos e uma afronta a quem no terreno dinamiza este setor de atividade", sublinhou.



Montenegro diz que o PSD "disponibiliza-se humildemente para poder contribuir, a partir do zero, para que se criem condições para termos efetivamente uma reforma na habitação em Portugal para os próximos 20 anos".