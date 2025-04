Habitação "não pode ficar dependente" de dividendos de qualquer banco

Num discurso diante do 1.º Congresso Internacional de Habitação Pública, que decorre até sexta-feira no concelho de Oeiras, o primeiro-ministro deixou uma crítica implícita à proposta do líder socialista.Luís Montenegro refere que o Governo está a assegurar financiamento para dez anos e que é isso que um Executivo deve fazer, seja ele qual for e para os mandatos seguintes.Do lado do arrendamento, o primeiro-ministro defende que é preciso estimular o mercado e que não se pode impor aos promotores um modelo contra a sua vontade.