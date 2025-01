Hernâni Dias. Investigação a secretário de Estado passa para Procuradoria Europeia

Passou para a Procuradoria Europeia a investigação que envolve Hernâni Dias, o atual secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. A confirmação é dada pelo Ministério Público, que abriu o inquérito em outubro do ano passado. A Prova dos Factos teve acesso à denúncia. Hernâni Dias é suspeito de ter recebido contrapartidas quando foi autarca de Bragança. Em causa está um apartamento no Porto.