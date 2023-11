"História da Portugal Telecom e da Meo é de gangsters"

Declarações de Mariana Mortágua no final de uma reunião com a Comissão de Trabalhadores da Meo, em Lisboa, onde questionou como foi possível que “o centrão de negócios” tenha “destruído a maior empresa de telecomunicações portuguesa, um orgulho do país”, e, em particular, criticou uma possível venda do centro de dados da Covilhã – inaugurado pela PT em 2013 – ao fundo Horizon Equity Partners.





“A história da PT e da Meo é a história da miséria do capitalismo português, é uma história de”, acusou a líder bloquista.Mortágua lembrou que a PT começou por ser privatizada pelo Governo do PS liderado por José Sócrates, que disse tê-la “envolvido em negócios megalómanos” com a brasileira Oi.“Depois veio Ricardo Salgado, comprou a PT e levou-a à falência e depois o governo PSD que vendeu a PT à Altice, sabendo da intenção desta de sugar os fundos da PT”, afirmou, considerando essa decisão do executivo de Pedro Passos Coelho “a machadada final”.Durante este processo, criticou, “os principais ativos da Meo foram sendo vendidos”, cerca de metade dos trabalhadores despedidos e os salários dos restantes reduzidos.