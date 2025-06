Foto: António Pedro Santos - Lusa

Em declarações ao jornal Público, Manuel Alegre pede ao partido "que não pactue com uma situação de ajuste de contas pessoais" e que não espere por "declarações de mera intenção".



Alegre diz que se reconhece no programa de António José Seguro.



Considera ainda que o antigo secretário-geral do PS é um candidato à altura das responsabilidades e "está em condições de disputar uma segunda volta".