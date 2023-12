Históricos e militantes do PCP recordam Odete Santos

Também Paula Santos, deputada e atual presidente do grupo parlamentar do Partido Comunista, recorda a força e intervenção de Odete Santos na luta contra o aborto clandestino e na defesa da emancipação da mulher.

Em declarações à Antena1, o antigo deputado do PCP, António Filipe, recorda Odete Santos como uma "referência da Democracia portuguesa".



Companheiros de bancada parlamentar durante "cerca de 20 anos", António Filipe destaca o "muito que aprendeu" com a antiga deputada comunista.

Já Bernardino Soares recorda Odete Santos como "uma mulher que punha grande paixão, mas também uma grande competência, em tudo o que fazia".



Deputado à Assembleia da República entre 1995 e 2013 e líder da bancada parlamentar do Partido Comunista Português de 2001 a 2013, Bernardino Soares destaca a "grande combatividade" de Odete Santos em causas como os direitos da mulheres ou os direitos laborais, por que lutou com "grande convicção".



O Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português fez saber que o corpo de Odete Santos estará em câmara ardente no Convento de Jesus, na cidade de Setúbal, a partir das 18h30 de hoje, quarta-feira, realizando-se o funeral, amanhã às 15h30, para o Cemitério da Nossa Senhora da Piedade, Rua Camilo Castelo Branco, em Setúbal. Ainda do PCP, o militante Agostinho Lopes não tem dúvidas de que Odete Santos vai ser lembrada por muitos como a mulher que lutou pela despenalização da Interrupção Voluntária da Gravidez.

O antigo secretário-geral do PCP, Carlos Carvalhas, mostra-se "chocado" com a notícia da morte da ex-deputada Odete Santos, com quem conviveu durante grande parte da sua vida política ativa.Em declarações à Antena1, Carlos Carvalhas enaltece a intervenção política "sempre muito certeira" de Odete Santos, a "sua amizade e a sua bondade que todos recordarão, independentemente do quadrante político".