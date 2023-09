Hugo Carneiro. Pedido de levantamento de imunidade parlamentar chegou ao Parlamento

Já chegou ao Parlamento o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do PSD Hugo Carneiro.

Em causa as acusações de alegados crimes quando tinha o pelouro financeiro do partido na direção de Rui Rio.



Hugo Carneiro diz que as suspeitas são "totalmente falsas" e que vai apresentar uma queixa-crime contra 3 membros da Entidade das Contas.



Explica que esta entidade fez uma participação ao Ministério Público sobre irregularidades na organização de um evento em relação ao qual diz ser completamente alheio.

.

A versão de Hugo Carneiro já foi confirmada pelos eurodeputados Paulo Rangel e José Manuel Fernandes.



Em comunicado, admitem levantar a imunidade parlamentar para prestar esclarecimentos e garantem que a lei do financiamento dos partidos políticos foi cumprida.



Também o presidente do PSD disse estar convicto de que Hugo Carneiro não está envolvido em quaisquer desvio de fundos ou financiamento ilegal do partido.