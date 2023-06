Hugo Mendes: "Fui membro do Governo porque o primeiro-ministro aceitou"

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O ex-secretário de Estado respondeu a António Costa. Disse que se foi membro do Governo é porque o primeiro-ministro o aceitou. António Costa tinha criticado a atuação de Hugo Santos Mendes após o ex-governante dizer, num email, que o presidente da República era o maior aliado político da TAP mas que podia tornar-se no maior pesadelo do Governo.