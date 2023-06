Hugo Mendes responsabiliza advogados pela indemnização de Alexandra Reis

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes responsabiliza as sociedades de advogados pelo valor da indemnização atribuída a Alexandra Reis. No Parlamento, revelou que deu o aval ao acordo para a saída da administradora da TAP com base na confiança e boa fé do enquadramento legal.