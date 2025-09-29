Hugo Soares exige a Ventura que peça desculpa por ter "deturpado" as suas palavras





Perante os jornalistas, Hugo Soares acusou André Ventura de pretender "fazer aquele número de apresentar uma queixa" contra si.

"Já sabíamos que o Chega confundia hambúrgueres com cidadãos e agora sabemos que o Chega também confunde moradas com porradas", afirmou Hugo Soares.



"Esperei que os órgãos decisórios (do parlamento) pudessem tomar uma posição e hoje a Comissão de Transparência, com base em factos - e os factos são o Diário da Assembleia da República, onde ficam registadas todas as palavras que cada deputado - decidiu liminarmente arquivar essa insídia que o Chega quis lançar contra mim. Já sabíamos que o Chega confundia hambúrgueres com cidadãos e agora sabemos que o Chega também confunde moradas com porradas", referiu, aqui numa nota de humor.



A seguir, Hugo Soares especificou que André Ventura publicou "um vídeo que é falso, com legendas falsas".



"Sei que ele diz que nunca volta para trás, mas neste caso ficava-lhe bem voltar trás e pedir desculpa. Duvido que ele tenha a humildade de pedir desculpa depois de ter errado", observou.



Interrogado se este "bate-boca" com a presidente do Chega pode perturbar as negociações com o PSD para a viabilização da nova versão da lei de estrangeiros, depois de o diploma do Governo ter chumbado no Tribunal Constitucional, Hugo Soares separou este caso do plano legislativo ao nível da vida parlamentar.



"Não estou em bate-boca nenhum. Desde logo separo as questões substantivas e aquilo que são coisas que dizem muito pouco respeito à vida dos portugueses. Mas, como é evidente, não podia deixar de dizer que me senti, evidentemente, ofendido. Apresentaram uma queixa contra mim que é falsa. Uma queixa em que são deturpados argumentos propositadamente", acrescentou.

