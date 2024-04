Hugo Soares propõe ex-bastonário Miguel Guimarães como primeiro "vice" da bancada do PSD

Hugo Soares, que é também secretário-geral do PSD, vai a votos na terça-feira e proporá uma lista com 12 vice-presidentes, entre os quais o coordenador autárquico Pedro Alves, o líder da JSD Alexandre Poço e Hugo Carneiro, antigo dirigente de Rui Rio.

Da anterior bancada liderada pelo agora ministro de Estado e das Finanças Joaquim Miranda Sarmento, transitam quatro `vices`: Alexandre Poço, Hugo Carneiro, Andreia Neto e Hugo Oliveira.

Os restantes novos vice-presidentes propostos por Hugo Soares -- além de Miguel Guimarães e Pedro Alves - são Regina Bastos, Silvério Regalado, Isaura Morais, Cristóvão Norte, João Valle e Azevedo e António Rodrigues.

As eleições para a nova direção do Grupo Parlamentar do PSD estão marcadas para terça-feira, entre as 14:00 e as 16:00.

Miguel Guimarães foi um dos independentes que integrou a lista de deputados da Aliança Democrática (coligação pré-eleitoral entre PSD, CDS-PP e PPM), como cabeça de lista pelo Porto, tal como João Valle e Azevedo, economista e quadro do Banco do Portugal, que foi número cinco por Lisboa.

Também da lista de Lisboa entram outros dois dos futuros `vices` da bancada -- que regressam ao parlamento fruto das saídas de muitos deputados pela capital para o Governo: Regina Bastos, antiga deputada e eurodeputada e ex-secretária de Estado da Saúde, e António Rodrigues, que esteve na Assembleia da República na VII e XII legislaturas.

Silvério Regalado, número dois por Aveiro, foi presidente da Câmara de Vagos até renunciar ao mandato para se candidatar como deputado, enquanto Isaura Morais, antiga presidente da Câmara de Rio Maior, foi também vice-presidente durante a anterior direção do PSD de Rui Rio.

O líder da distrital de Faro, Cristóvão Norte, é outro dos regressos à Assembleia da República.

Como secretários do grupo parlamentar, Hugo Soares propõe Almiro Moreira, eleito por Aveiro, e Dulcineia Moura, cabeça de lista pela Guarda.

Hugo Soares volta a candidatar-se ao cargo de líder parlamentar da bancada social-democrata, que exerceu há seis anos mas por breves sete meses.

A 19 de julho de 2017, foi eleito presidente do grupo parlamentar do PSD com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo, e sucedeu no cargo a Luís Montenegro, atual presidente do PSD e primeiro-ministro.

Em fevereiro de 2018, acabaria por convocar eleições antecipadas para o grupo parlamentar, depois de o novo presidente do PSD Rui Rio lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra direção de bancada, e é sucedido por Fernando Negrão, eleito com menos de 40% dos votos da bancada.

Hugo Soares é natural de Braga, nasceu em 02 de março de 1983 (fez 41 anos durante a última campanha eleitoral), e foi o braço direito de Montenegro, ao longo dos últimos anos.

Presidente da Juventude Social Democrata entre 2012 e 2014, foi deputado à Assembleia da República entre junho de 2011 e outubro de 2019.

Advogado de profissão e administrador de empresas, voltou à primeira linha da vida política com a vitória do atual presidente do PSD nas eleições internas de 2022 e assumiu o cargo de secretário-geral, sendo, na prática, o número dois de Montenegro no partido. Nas legislativas de 10 de março, foi cabeça de lista por Braga.