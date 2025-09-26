Hugo Soares (PSD) considera naturais conversas com Chega sobre lei dos estrangeiros

"Nós vamos dialogar e procurar construir com todos os partidos uma solução, com aqueles que quiserem, evidentemente, com aqueles que tiverem uma visão do problema que é a visão que nós temos. E é normal, repito, muito normal, é o mais natural, que também estejamos a conversar, ou que estejamos a conversar, com o partido Chega, porque foi o partido que viabilizou esta matéria connosco na primeira votação", afirmou.

Hugo Soares falava aos jornalistas na Assembleia da República depois de o Chega ter anunciado, em comunicado, que constituiu, em conjunto com o PSD, um grupo com elementos dos dois partidos para negociar alterações à lei de estrangeiros, para esta legislação "estar pronta para aprovação" na próxima semana.

O líder parlamentar do PSD afirmou que "o normal é que na especialidade os vários grupos parlamentares conversem com vista a trabalharem na especialidade os projetos de lei".

"No caso em concreto é exatamente isso que está a acontecer. Os partidos, no âmbito do trabalho que têm que fazer na especialidade, estão a conversar para que o diploma possa ser aprovado", indicou.