Hugo Soares responsabiliza PS pela crise da habitação e defende polícia na investida do último sábado





Encerrou este capítulo com a ideia de que "houve proporcionalidade" na atuação das forças de segurança que foram destacadas para a praça principal da cidade de Lisboa: "A polícia atuou da forma que devia atuar", considerou, para deixar claro que está do lado das polícias nesse episódio do último sábado.







Sobre o problema que levou as pessoas à rua - casas caras e em particular nos grandes centros urbanos e rendas altíssimas, nas suas palavras -, se ndo essa a questão de fundo, disse que era fundamental fazer "um debate com substância".



Enumerou nesse sentido as falências de empresas de construção civil durante a crise de 2009-2011, levando à suspensão da construção de casas em Portugal; acresceu, considerou, de 2015 a 2024, uma entrada de imigrantes "sem par na nossa história", na ordem do milhão, razão da pressão na procura de casas.









Sobre a lei das rendas, que lembra ser atualmente aquela implementada durante o Governo da Geringonça, sublinha que o desejo deste executivo é baixar os preços aumentando a oferta através da nova legislação, precisamente aquela que está a ser contestada nas ruas.



Uma lei "contestada por inquilinos e proprietários", acrescentou, "o que me deixa satisfeito, porque significa que a nossa lei é moderada".

Acrescentou a estas críticas o facto de "ali estarem pessoas que não tinham nada a ver com a manifestação (...) Estavam ali para acabar com os tribunais, para acabar com os media, para acabar com os políticos, que tinha que ser implementada uma nova ordem que eu não sei o que isso é, talvez a anarquia da extrema-esquerda em Portugal".Higo Soares deu exemplos de discursos isolados com apelos à violência registados em vídeos e lamentou os danos ao património e desrespeito pelas leis do ruído e de ocupação do espaço público.Hugo Soares apontou respostas do atual Governo para fazer face ao problema, como as isenções para os jovens no IMT e IMI nas primeiras habitações, as garantias públicas, o tratamento das heranças indivisas, diminuição de IVA da construção para 6% e simplificação dos licenciamentos. Anotou ainda, entre outras decisões, o arranque da construção de milhares de casas - 50 mil nos próximos dois anos.