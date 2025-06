Hugo Soares vai recandidatar-se à liderança da bancada do PSD

"É onde me eu me sinto bem e onde acho que posso continuar a ajudar o país, em primeiro lugar, e o Governo em segundo lugar", justificou o também secretário-geral do PSD, no final da reunião, em declarações aos jornalistas.

Esta foi a primeira reunião do grupo parlamentar do PSD depois das legislativas de 18 de maio que a AD (coligação PSD/CDS-PP) venceu, elegendo 91 deputados em 230, dos quais 89 são do PSD e dois do CDS-PP, e contou com a presença do presidente do PSD e primeiro-ministro indigitado.