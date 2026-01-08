Política
Presidenciais 2026
Humberto Correia, vestido de Afonso Henriques, esteve em Beja
Beja foi o 16º distrito percorrido de autocarro pelo candidato a Belém. Vestido como o primeiro rei de Portugal, para chamar a atenção, irá ainda a Setúbal e Portalegre.
Foto: Ismael Marcos, RTP
Humberto Correia, que anda em campanha pelo país, disse que está concentrado nos problemas dos portugueses sendo que o maior está já indentificado, trata-se da crise na habitação. Como presidente da República irá exigir ao governo casa para todos. "Vão ter de construir 100 mil habitações sociais por ano!", prometeu.