Humberto Correia, vestido de Afonso Henriques, esteve em Beja

Beja foi o 16º distrito percorrido de autocarro pelo candidato a Belém. Vestido como o primeiro rei de Portugal, para chamar a atenção, irá ainda a Setúbal e Portalegre.

No centro da cidade, o candidato distribuiu 200 cartões aos eleitores, mas não deixou um apelo direto ao voto. "As pessoas votam em mim, se quiserem", explicou.

Humberto Correia, que anda em campanha pelo país, disse que está concentrado nos problemas dos portugueses sendo que o maior está já indentificado, trata-se da crise na habitação. Como presidente da República irá exigir ao governo casa para todos. "Vão ter de construir 100 mil habitações sociais por ano!", prometeu.
