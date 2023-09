IL abre porta a Miguel Albuquerque para governar

Nuno Morna falou esta noite aos apoiantes da Iniciativa Liberal, anunciando que "não rejeitamos o papel de sermos o adulto na sala, de conversar seja com quem for, e as nossas portas estão sempre abertas para isso". Para negociar, o líder da IL na Madeira exige que estejam em cima da mesa "impostos reduzidos e a resolução das listas de espera, chamando privados e social para esse enorme problema que os madeirenses têm, e resolver os problemas da transparência, da corrupção e do compadrio partidário".