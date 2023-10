IL acusa Medina de mentir e avança que irá votar contra OE2024

“O senhor ministro das Finanças mentiu. Mentiu ao dizer que a carga fiscal no ano de 2024 não irá crescer. Ela vai crescer”, frisou.



O deputado da IL afirmou que, segundo os dados do OE, “embora os impostos diretos cresçam pouco, os impostos indiretos vão crescer quase 9%” e o “total das receitas fiscais só de impostos vai crescer 4,8%, o que é mais do que vai crescer o PIB nominal, ou seja, a carga fiscal vai subir novamente em 2024”.



“É este tipo de engano, este tipo de habilidade que queremos denunciar aqui”, acrescentou.



Ainda antes do começo da apresentação do Orçamento do Estado, o líder da IL Rui Rocha já tinha anunciado que o partido votaria contra o documento.