Política
IL apresenta requerimento para ouvir em setembro personalidades ligadas à polémica de atrelado e PJ
A Iniciativa Liberal apresentou um requerimento na Assembleia da República, nas últimas horas, para que várias personalidades se desloquem ao Parlamento, na reabertura dos trabalhos, em setembro para falarem sobre a transferência de um atrelado apreendido numa operação de combate ao tráfico de droga para as instalações da empresa privada Construbarcelos.
Os liberais pretendem mais esclarecimentos sobre as circunstâncias em que uma quantidade relevante de produtos químicos precursores de drogas previamente apreendidas foram entregues à Construbarcelos, bem como sobre as condições em que um prestador de serviços da própria Polícia Judiciária acabou a executar obras em propriedades privadas do então diretor nacional da instituição, Luís Neves.
Entre as personalidades que os liberais querem ouvir estão Luís Neves, o construtor João Carvalho, o atual diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, a atual ministra da Justiça, Rita Júdice, e a antecessora Catarina Sarmento e Castro.
Entre as personalidades que os liberais querem ouvir estão Luís Neves, o construtor João Carvalho, o atual diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, a atual ministra da Justiça, Rita Júdice, e a antecessora Catarina Sarmento e Castro.