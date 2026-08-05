IL apresenta requerimento para ouvir em setembro personalidades ligadas à polémica de atrelado e PJ

Os liberais pretendem mais esclarecimentos sobre as circunstâncias em que uma quantidade relevante de produtos químicos precursores de drogas previamente apreendidas foram entregues à Construbarcelos, bem como sobre as condições em que um prestador de serviços da própria Polícia Judiciária acabou a executar obras em propriedades privadas do então diretor nacional da instituição, Luís Neves.



Entre as personalidades que os liberais querem ouvir estão Luís Neves, o construtor João Carvalho, o atual diretor nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, a atual ministra da Justiça, Rita Júdice, e a antecessora Catarina Sarmento e Castro.

