IL contra se PS tentar recuperar manifestação de interesse na imigração

O presidente da Iniciativa Liberal afirmou hoje que vai opor-se a qualquer tentativa de o PS repor o anterior regime de manifestação de interesse na política de imigração, contrapondo que o fenómeno migratório tem de ser regulado.

Na quinta-feira, na Assembleia da República, em plenário, será debatido um pedido de apreciação parlamentar do PS ao decreto do Governo PSD/CDS que procedeu à "revogação dos procedimentos de autorização de residência assentes em manifestações de interesse".

Perante os jornalistas, Rui Rocha frisou que a Iniciativa Liberal (IL) se manifestará "completamente contra se o PS pretender recuperar o anterior regime".

"Neste momento, não é ainda transparente o que é que o PS pretende com esta apreciação parlamentar. Se aquilo que o PS pretende é voltar ao mecanismo da manifestação de interesses, a IL vai opor-se a essa intenção", advertiu.

Caso os socialistas optem por esse caminho, segundo o presidente da IL, do ponto de vista político, tal constituirá "mais um ziguezague do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos".

"Convinha que o PS esclarecesse, afinal, se é a favor ou contra a manifestação de interesses. Já tivemos várias versões ao longo do tempo", completou Rui Rocha.

Ainda sobre a questão da imigração, o presidente da IL citou declarações hoje proferidas pelo diretor Nacional da PJ, Luís Neves, no parlamento.

"Ele próprio se manifestou contra isso [regime de manifestação de interesse] porque diz que traz muitos problemas de segurança e de falta de informação. A imigração tem de ser regulada, tem de haver um encontro entre os mecanismos de procura e oferta de emprego - e a manifestação de interesses tornou-se, de facto, um enorme problema para o país", acrescentou.