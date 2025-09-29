IL critica o "castelo do Isaltinistão"

No concelho que Isaltino Morais governa há quase 40 anos, apesar de ter havido algumas interrupções pelo caminho, o partido de Mariana Leitão quer eleger um vereador e aposta em Bruno Mourão Martins.





As contas dos liberais são simples: Isaltino apagou uma candidatura do PSD, que o apoia, e do CDS-PP, que não tem candidato. Logo, diz Mariana Leitão, a IL é a única alternativa de direita.





A Iniciativa Liberal tem neste momento uma deputada municipal em Oeiras.