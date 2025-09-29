IL critica o "castelo do Isaltinistão"
O edifício onde o autarca de Oeiras quer concentrar todos os serviços municipais foi assim batizado pela Iniciativa Liberal.
No concelho que Isaltino Morais governa há quase 40 anos, apesar de ter havido algumas interrupções pelo caminho, o partido de Mariana Leitão quer eleger um vereador e aposta em Bruno Mourão Martins.
As contas dos liberais são simples: Isaltino apagou uma candidatura do PSD, que o apoia, e do CDS-PP, que não tem candidato. Logo, diz Mariana Leitão, a IL é a única alternativa de direita.
A Iniciativa Liberal tem neste momento uma deputada municipal em Oeiras.